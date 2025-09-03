Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
В России
47
сегодня, 15:43
Минцифры расширит данные в цифровом профиле юрлиц
Минцифры представило на общественное обсуждение проект постановления правительства, который предусматривает включение девяти новых категорий сведений в цифровой профиль юридического лица.
Также документ продлевает срок действия эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах до конца 2030 года. Сейчас его рамки ограничены 2025 годом.
Проект направлен на развитие механизма обмена информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с использованием технологии «витрин данных», что позволит оперативно передавать сведения в пределах нескольких секунд.
Внедрение нововведений запланировано поэтапно: большая часть категорий начнет передаваться с 1 октября 2025 года по 1 января 2027 года, например, информация о мерах социальной поддержки — с 1 января 2026 года, а о расчетах по НДФЛ — с 1 августа 2026 года.
Сейчас в цифровом профиле юрлиц доступны 17 типов сведений, включая данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра субъектов МСП и об ИТ-аккредитации. Представитель Минцифры пояснил, что передача информации происходит по защищенным каналам только с согласия владельца, которое можно отозвать через портал «Госуслуг».
0
0
0
0
0
Комментарии