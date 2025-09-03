Все новости
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
Общество
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк
Происшествия
В районах Дикого и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Цифровой код России создают под Липецком
Общество
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
46-летняя продавщица попалась на неоднократной продаже спиртного подросткам
Происшествия
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Происшествия
В Липецкой области до +23
Погода в Липецке
У восьмилетнего мальчика кольцо сдавило палец: на помощь пришли спасатели
Общество
92-летний липчанин пострадал во время пожара в квартире
Происшествия
В России
47
сегодня, 15:43

Минцифры расширит данные в цифровом профиле юрлиц

Минцифры представило на общественное обсуждение проект постановления правительства, который предусматривает включение девяти новых категорий сведений в цифровой профиль юридического лица.

Минцифры вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который расширяет перечень данных, передаваемых через цифровой профиль юридического лица. В него добавятся девять новых категорий сведений — о численности работников, доходах ИП на упрощенной системе, декларациях по сельхозналогу, по акцизам (табак, алкоголь, топливо, виноград и др.), по налогу на имущество, а также об отчетах по страховым выплатам и НДФЛ без персонализации. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, — пишут «Ведомости».

Также документ продлевает срок действия эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах до конца 2030 года. Сейчас его рамки ограничены 2025 годом.

Проект направлен на развитие механизма обмена информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с использованием технологии «витрин данных», что позволит оперативно передавать сведения в пределах нескольких секунд.

Внедрение нововведений запланировано поэтапно: большая часть категорий начнет передаваться с 1 октября 2025 года по 1 января 2027 года, например, информация о мерах социальной поддержки — с 1 января 2026 года, а о расчетах по НДФЛ — с 1 августа 2026 года.

Сейчас в цифровом профиле юрлиц доступны 17 типов сведений, включая данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра субъектов МСП и об ИТ-аккредитации. Представитель Минцифры пояснил, что передача информации происходит по защищенным каналам только с согласия владельца, которое можно отозвать через портал «Госуслуг».




