Новый порядок расследования коммунальных аварий могут ввести в России

Правительство наделят полномочиями по утверждению порядка расследований аварий на водопроводах. Такие поправки, разработанные Минстроем, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Известия».

Сейчас этим занимается Ростехнадзор и местные власти. Поправки нужны, чтобы минимизировать ошибки в определении причин аварий, отмечают авторы законопроекта. Кроме того, наделены правом участвовать в этих расследованиях будут и региональные органы власти, с возможностью передачи такой функции органам местного самоуправления. Поправки предлагается ввести в силу с 1 марта 2026 года.«Такой подход даст возможность более эффективно разрабатывать меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, которые будут включаться в инвестиционные программы, в том числе по модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом принятие законопроекта не повлечет увеличения затрат для регулируемых организаций и, следовательно, роста тарифов», — говорится в документе.В 2024 году произошло около 9 тыс. аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.