Новый порядок расследования коммунальных аварий могут ввести в России
Правительство наделят полномочиями по утверждению порядка расследований аварий на водопроводах. Такие поправки, разработанные Минстроем, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Известия».
«Такой подход даст возможность более эффективно разрабатывать меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, которые будут включаться в инвестиционные программы, в том числе по модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом принятие законопроекта не повлечет увеличения затрат для регулируемых организаций и, следовательно, роста тарифов», — говорится в документе.
В 2024 году произошло около 9 тыс. аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
