В России
42
41 минуту назад

Потребление безалкогольного пива в России выросло на 8%

Потребление безалкогольного пива в России в первом полугодии 2025-го увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании AB InBev Efes.

«Мы наблюдаем интерес потребителей к безалкогольному сегменту ввиду развивающегося тренда на здоровый образ жизни», — рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти AB InBev Efes Вячеслав Ефимов.
 
По его словам, традиционно драйвер роста производства и продаж такого пенного напитка — сезонный фактор. Как правило, весной и летом спрос на пивоваренную продукцию растет, производители увеличивают объемы выпуска. Представитель компании также подчеркнул, что в целом по рынку до января 2025 года шел активный восходящий тренд, который доминировал с сентября 2023-го.
 
«Он связан с обелением отрасли после внедрения маркировки и ряда инициатив по борьбе с неучтенным оборотом, включая Реестр производителей, борьбу с «наливайками», — отметил Ефимов.
 
Гендиректор группы компаний «Таркос» (занимается производством пива и других слабоалкогольных напитков) Дмитрий Тарасевич отметил, что потребление безалкогольного пива — не только российский, но и общемировой тренд.
 
По данным «Агроэкспорта», Россия за семь месяцев 2025-го поставила на зарубежные рынки более 7 тыс. т безалкогольного пива на более чем $4 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го экспорт вырос на 44% в натуральном выражении и на 50% — в стоимостном. Больше всего такого напитка наша страна поставляет в Белоруссию, Казахстан, Иран, ОАЭ и Узбекистан.
 

