Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
В России
5
44 минуты назад
Главный пульмонолог Минздрава РФ призвал россиян проверить легкие
Академик РАН, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев призвал россиян проверить легкие, чтобы на ранней стадии выявить ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
По его словам, пациентам с так называемым «кашлем курильщика» ставят неверный диагноз, однако спирометрия может помочь выявить истинную причину плохого самочувствия пациента.
«Нередко пациентам ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит» — у нас в стране статистика по этому заболеванию раза в два завышена. Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ», — отметил специалист.
Авдеев подчеркнул, что провериться следует всем курильщикам в возрасте от 40 лет. «Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — резюмировал он.
Кроме того, эксперт Минздрава отмечал, что зачастую потребители табака относятся к одышке и «кашлю курильщика» как к норме, однако эти симптомы могут указывать на опасное заболевание.
0
0
0
0
0
Комментарии