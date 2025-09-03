Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Происшествия
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Здоровье
Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших
Общество
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Общество
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Экономика
Читать все
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
НЛМК выпустил в реку Дон 340 000 мальков стерляди
НЛМК Live
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
Новый учебный год начался для более 500 осужденных
Общество
41-летняя липчанка хотела заработать и перевела мошенникам 272 000 рублей
Происшествия
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Информация о минировании автовокзала не подтвердилась
Происшествия
Читать все
В России
5
44 минуты назад

Главный пульмонолог Минздрава РФ призвал россиян проверить легкие

Академик РАН, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев призвал россиян проверить легкие, чтобы на ранней стадии выявить ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).

Академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что россиян следует массово протестировать на опасное заболевание — хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), для этого нужно сделать спирометрию, — пишет Lenta.ru.

По его словам, пациентам с так называемым «кашлем курильщика» ставят неверный диагноз, однако спирометрия может помочь выявить истинную причину плохого самочувствия пациента.

«Нередко пациентам ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит» — у нас в стране статистика по этому заболеванию раза в два завышена. Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ», — отметил специалист.

Авдеев подчеркнул, что провериться следует всем курильщикам в возрасте от 40 лет. «Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — резюмировал он.

Кроме того, эксперт Минздрава отмечал, что зачастую потребители табака относятся к одышке и «кашлю курильщика» как к норме, однако эти симптомы могут указывать на опасное заболевание.


здоровье
легкие
ХОБЛ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить