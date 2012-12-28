Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
НЛМК Live
270
сегодня, 12:59
6
НЛМК выпустил в реку Дон 340 000 мальков стерляди
Новолипецкий металлургический комбинат выпустил в реку Дон мальков стерляди, которая занесена в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.
— Сохраняя природу, мы создаем условия для комфортной жизни людей, заботимся о будущем в регионах присутствия и устойчивом развитии компании. Мы сажаем деревья, сеем медоносные травы, выпускаем в реки молодь рыбы. Среди наших проектов есть и уникальный для России — восстановление популяции филинов в Липецкой области. Первых краснокнижных птиц, выращенных в заповеднике «Галичья гора», мы уже выпустили в дикую природу, — рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.
Стерлядь — рыба семейства осетровых, которая обитает в крупных реках, впадающих в Черное, Азовское и Каспийское моря. Сегодня ее вылов в России почти полностью запрещён. Осенью НЛМК планирует выпустить в Дон 100 тысяч мальков толстолобика.
НЛМК — лидер отрасли по бережному использованию водных ресурсов. Комбинат использует повторно всю воду в замкнутом цикле и не сбрасывает стоки в реку Воронеж.
Комментарии (6)