Монтажник получил удар крюком крана в голову
Происшествия
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Здоровье
Сегодня в Липецке: Шуфутинов день, миролюбивые липчане возненавидели уехавших
Общество
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
Общество
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Общество
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Экономика
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
НЛМК выпустил в реку Дон 340 000 мальков стерляди
НЛМК Live
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
15-летний водитель врезался в дерево
Происшествия
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
Новый учебный год начался для более 500 осужденных
Общество
41-летняя липчанка хотела заработать и перевела мошенникам 272 000 рублей
Происшествия
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал ее маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Информация о минировании автовокзала не подтвердилась
Происшествия
НЛМК Live
270
сегодня, 12:59
6

НЛМК выпустил в реку Дон 340 000 мальков стерляди

Новолипецкий металлургический комбинат выпустил в реку Дон мальков стерляди, которая занесена в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Мальков вырастили на рыбоводном заводе в Ростовской области. Сейчас их возраст три месяца, а вес каждой рыбки около трех граммов. Такие параметры считаются идеальными для приживаемости в открытой воде. Локацию для выпуска стерляди в Дон определило Федеральное агентство по рыболовству. 

— Сохраняя природу, мы создаем условия для комфортной жизни людей, заботимся о будущем в регионах присутствия и устойчивом развитии компании. Мы сажаем деревья, сеем медоносные травы, выпускаем в реки молодь рыбы. Среди наших проектов есть и уникальный для России — восстановление популяции филинов в Липецкой области. Первых краснокнижных птиц, выращенных в заповеднике «Галичья гора», мы уже выпустили в дикую природу, — рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев. 

Стерлядь — рыба семейства осетровых, которая обитает в крупных реках, впадающих в Черное, Азовское и Каспийское моря. Сегодня ее вылов в России почти полностью запрещён. Осенью НЛМК планирует выпустить в Дон 100 тысяч мальков толстолобика. 

НЛМК — лидер отрасли по бережному использованию водных ресурсов. Комбинат использует повторно всю воду в замкнутом цикле и не сбрасывает стоки в реку Воронеж.

экология

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
13 минут назад
А в реке воронеж рыбы не стало . В такой воде скоро и лягушек не будет
Ответить
липчанин
19 минут назад
Вы -не поверите , но я сегодня цаплю видел на реке Матыра и большое скопление уток , наверное улетать собрались в теплые края ?
Ответить
Гость
27 минут назад
А Липецк рыбхоз слабоват стал?а раньше выпускал!
Ответить
андрей
28 минут назад
Матырское водохранилище как же.
Ответить
Не рыбак
30 минут назад
Кто нибудь ловил в Дону стерлядь? Или это всё впустую?
Ответить
ПЕНСИОНЕР
44 минуты назад
Спасибо НЛМК за восстановление редких рыб и животных.
Ответить
