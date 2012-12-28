Все новости
В мире
42
сегодня, 11:40

Президент РФ пригласил лидера КНДР в Россию с ответным визитом

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить РФ.

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына посетить с официальным визитом Российскую Федерацию. Соответствующее заявление прозвучало, когда российский лидер провожал коллегу из КНДР до автомобиля, — пишут «Известия».

«Мы вас ждем. Приезжайте к нам», — с улыбкой произнёс российский лидер, пожимая своему коллеге руку.

Встреча лидеров в Китае длилась 2,5 часа. Общение проходило в формате тет-а-тет. Лидер КНДР в ходе беседы с Путиным заявил, что российско-корейские отношения развиваются во всех аспектах. Он добавил, что именно в рамках заключенного в июне прошлого года межгосударственного соглашения страны смогли вести совместную борьбу в Курской области.

Прежде глава Северной Кореи поблагодарил Владимира Путина за возможность пообщаться один на один, а также выразил готовность и дальше помогать России, назвав русский народ братским.

С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов Александр Козлов и министр обороны Андрей Белоусов.
КНДР
политика
0
0
0
0
0

