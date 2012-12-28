В мире
42
сегодня, 11:40
Президент РФ пригласил лидера КНДР в Россию с ответным визитом
Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить РФ.
«Мы вас ждем. Приезжайте к нам», — с улыбкой произнёс российский лидер, пожимая своему коллеге руку.
Встреча лидеров в Китае длилась 2,5 часа. Общение проходило в формате тет-а-тет. Лидер КНДР в ходе беседы с Путиным заявил, что российско-корейские отношения развиваются во всех аспектах. Он добавил, что именно в рамках заключенного в июне прошлого года межгосударственного соглашения страны смогли вести совместную борьбу в Курской области.
Прежде глава Северной Кореи поблагодарил Владимира Путина за возможность пообщаться один на один, а также выразил готовность и дальше помогать России, назвав русский народ братским.
С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов Александр Козлов и министр обороны Андрей Белоусов.
