НЛМК выпустил в реку Дон 340 000 мальков стерляди

Новолипецкий металлургический комбинат выпустил в реку Дон мальков стерляди, которая занесена в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Малька вырастили на рыбоводном заводе в Ростовской области. Сейчас их возраст 3 месяца, а вес каждой рыбки около 3 граммов. Такие параметры считаются идеальными для приживаемости в открытой воде. Локацию для выпуска стерляди в Дон определило Федеральное агентство по рыболовству.

- Сохраняя природу, мы создаем условия для комфортной жизни людей, заботимся о будущем в регионах присутствия и устойчивом развитии компании. Мы сажаем деревья, сеем медоносные травы, выпускаем в реки молодь рыбы. Среди наших проектов есть и уникальный для России — восстановление популяции филинов в Липецкой области. Первых краснокнижных птиц, выращенных в заповеднике «Галичья гора», мы уже выпустили в дикую природу, - рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.

Стерлядь – рыба семейства осетровых, которая обитает в крупных реках, впадающих в Черное, Азовское и Каспийское моря. Сегодня ее вылов в России почти полностью запрещён. Осенью НЛМК планирует выпустить в Дон 100 тысяч мальков толстолобика.

НЛМК – лидер отрасли по бережному использованию водных ресурсов. Комбинат использует повторно всю воду в замкнутом цикле и не сбрасывает стоки в реку Воронеж.



Социальная реклама. ПАО "НЛМК"