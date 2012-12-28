В Госдуме рассматривают идею введения единой спортивной формы в школах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Госдума рассматривает идею введения единой спортивной формы в школах. При этом известен ее дизайн.