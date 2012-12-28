У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
В Госдуме рассматривают идею введения единой спортивной формы в школах
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Госдума рассматривает идею введения единой спортивной формы в школах. При этом известен ее дизайн.
«В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов обязательных к изучению», — сказал Матыцин.
«Министерство спорта поддерживает наши инициативы. Министерство просвещения высказало ряд замечаний по возможности внедрения данной инициативы. С коллегами из соответствующих министерств (спорта и просвещения) продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы», — отметил Матыцин.
Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.
