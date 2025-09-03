Все новости
В России
66
сегодня, 10:00

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются 26 поездов

Максимальное отставание от графика — 4 часа 15 минут.

Происшествие с украинским дроном в Ростовской области привело к задержке 26 пассажирских поездов дальнего следования, — сообщает сообщила пресс-служба РЖД.

В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь — Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет, — говорится в Телеграм-канале РЖД.

Уточняется, что электроснабжение было оперативно восстановлено.

В пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам.

Отмечается, что железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что неразорвавшийся боеприпас попал на крышу здания железнодорожной станции. Он отметил, что пассажиры и сотрудники станции Кутейниково в Чертковском районе были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал, — пишет Lenta.ru.

В свою очередь, в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 сентября выпустили по России свыше сотни беспилотников.
беспилотники
атака
поезда
