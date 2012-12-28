Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
В России
Семейная ипотека оказалась труднодоступна почти в половине регионов России
Согласно расчетам, в 41 одном регионе страны семья со средним доходом не способна комфортно обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Например, это касается Севастополя, Краснодарского и Приморского краев, Белгородской, Амурской, Ростовской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Самарской, Свердловской и Тюменской областей, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Крыма и Калмыкии.
«Действующие ограничения, 6 млн рублей для большинства регионов, также создают сложности из-за высокой стоимостью жилья. Например, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры в 50 кв. м составляет около 9,6 млн рублей, что значительно превышает лимит кредита, вынуждая заемщиков вносить существенный первоначальный взнос», — отметила директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.
