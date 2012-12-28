Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
В России
37 минут назад
Треть компаний в России стали убыточными
За полгода прибыль получили 43 тыс. предприятий на сумму 18,4 трлн рублей, тогда как почти 19 тыс. организаций зафиксировали убытки свыше 5 трлн.
«Основная причина роста числа убыточных компаний — высокая ключевая ставка, которая увеличила расходы на обслуживание долга. Дополнительно на бизнес давят рост издержек и удорожание логистики, а также изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в начале 2025 года», — объяснил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, предприятия сферы ЖКХ, утилизации отходов, сухопутного пассажирского транспорта и научных исследований. А наименее убыточными оказались производство бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств и оптовая торговля.
При сохранении таких же макроэкономических условий число убыточных предприятий может увеличиться, считает Сергей Катырин. По его мнению, наладить ситуацию помогут снижение кредитной нагрузки, налоговые послабления для отдельных отраслей и расширение господдержки.
