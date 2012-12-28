Все новости
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Министром экономического развития области назначена Лариса Шибина
8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге
У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде
В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ
Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
В районах Дикого и Тракторного отключат холодную воду
Липецкая вечЁрка: утонувший в реке, зуб в легком и поборы в школе
В Липецкой области сухо и до +24
В России
40
37 минут назад

Треть компаний в России стали убыточными

В первой половине 2025-го доля убыточных организаций в России (за исключением малых и средних предприятий (МСП), финансовых и госструктур) достигла 30,4%, увеличившись на 2,3 п.п. по сравнению с прошлым годом. Это максимум с пандемийного 2020-го, когда в минус ушли 35% компаний, подсчитали «Известия» по данным Росстата.

За полгода прибыль получили 43 тыс. предприятий на сумму 18,4 трлн рублей, тогда как почти 19 тыс. организаций зафиксировали убытки свыше 5 трлн.

«Основная причина роста числа убыточных компаний — высокая ключевая ставка, которая увеличила расходы на обслуживание долга. Дополнительно на бизнес давят рост издержек и удорожание логистики, а также изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в начале 2025 года», — объяснил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. 

Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, предприятия сферы ЖКХ, утилизации отходов, сухопутного пассажирского транспорта и научных исследований. А наименее убыточными оказались производство бумаги, текстиля, пластмасс, лекарств и оптовая торговля. 

При сохранении таких же макроэкономических условий число убыточных предприятий может увеличиться, считает Сергей Катырин. По его мнению, наладить ситуацию помогут снижение кредитной нагрузки, налоговые послабления для отдельных отраслей и расширение господдержки.
