Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и еще двум вузам
Рособрнадзор объявил предостережения Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова (МГУ), Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана и Медицинскому институту имени М.С. Зернова.
«Рособрнадзор объявил предостережения 3 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — отмечается в сообщении.
В Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в описании предостережения к МГУ указано, что образовательная организация не предоставила оператору федерального реестра сведений о дипломе о высшем образовании, выданном организацией в 2006 году.
«Организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдавшая документы об образовании, должна предоставить сведения оператору информационной системы», — подчеркивается в требованиях к вузу.
Помимо МГУ, предостережения от Рособрнадзора получили ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)» и АНО ВО «Медицинский институт им. Зернова М. С.».
