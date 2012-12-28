Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
52
сегодня, 15:49
В Казани импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил свой первый полет
В Казани совершил свой первый полет многоцелевой вертолет «Ансат» производства Казанского вертолетного завода в импортозамещенной версии с российскими двигателями.
«Ансат» с российскими двигателями поднялся с территории Казанского вертолетного завода. Полет длился шесть минут.
«Экипаж в ходе полета выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем», — рассказали в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Импортозамещенный «Ансат» создан на базе модели «Ансат-М», сертифицированной в 2022 году, и сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком – до 800 километров. Вертолеты «Ансат» отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
Первый полет обновленного вертолета прошел в штатном режиме: экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета, была проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем. Испытания прошли без каких-либо отклонений от установленных параметров, что свидетельствует о высоком качестве сборки и качестве компонентов.
