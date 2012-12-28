Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
сегодня, 15:12
Россиянам усложнили выход на больничный
В России введены новые правила выдачи больничных листов, ограничивающие частое обращение за ними.
С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила оформления листков нетрудоспособности, призванные снизить число необоснованных случаев временной утраты трудоспособности. Инициатива Министерства здравоохранения уже затронула миллионы работающих граждан.
Согласно новым нормам, если работник оформил четыре больничных за полгода, то при пятом обращении к врачу листок будет выдан максимум на три дня. Продлить его можно будет только по решению врачебной комиссии, что делает процесс более строгим и контролируемым.
Ранее врачи могли выписывать больничные до 15 дней (стоматологи — до 10), но теперь система автоматически ограничит оформление пятого и последующих листков. Это касается всех диагнозов — от простуды до травм.
Но исключения предусмотрены в случаях: ухода за больными детьми и родственниками; реабилитации после тяжёлых заболеваний; лечения социально значимых болезней, включая те, что требуют заместительной почечной терапии, — пишет «Царьград».
