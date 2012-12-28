Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
сегодня, 14:28
Мошенники стали использовать информацию о недвижимости из Росреестра
Мошенники связываются с потенциальной жертвой и сообщают о срочной проверке счетчиков по конкретному адресу.
Сначала злоумышленники получают из Росреестра сведения об объектах недвижимости в собственности у конкретного лица. После этого они звонят потенциальной жертве и сообщают, например, о срочной проверке счетчиков. А в качестве согласия требуют продиктовать код из сообщения, которое может прийти от любого сервиса — каршеринга, маркетплейса, супермаркета, — передает РИА Новости.
«Единственная цель отправки кода — напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что он действительно сообщил важный код мошенникам», — рассказал Калемберг.
Вскоре после этого пользователь получает сообщение о якобы совершенном входе на «Госуслуги» и предложение позвонить по указанному номеру, если это был не он.
Позвонив по номеру, жертва попадает в «Роскомнадзор» к «специалисту по мошенничеству», который убеждает ее в том, что злоумышленники перехватили СМС и подменили в нем текст и номер. «При этом злоумышленники во время разговоров жалуются на плохую связь «из-за глушилок», когда потенциальная жертва задает неудобные вопросы. Например, почему сообщение о входе в «Госуслуги» пришло не с «Госуслуг», — объяснил эксперт.
По словам Калемберга, главная цель мошенников — заставить жертву перевести деньги на «безопасный счет». Они просят гражданина продиктовать код из сообщения или скачать на телефон вредоносное ПО, чтобы получить доступ к деньгам.
Еще одна мошенническая схема с использованием Росреестра — оплата госпошлины за учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Представляясь сотрудниками Росреестра, мошенники предлагают в режиме онлайн оплатить госпошлину. Для этого они присылают ссылку, перейдя по которой есть риск передать злоумышленникам свои личные данные или заразить устройство вредоносным ПО.
