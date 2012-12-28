Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
В России
89
сегодня, 13:43
В Ижевске подростки пытались заложить бомбу у входа в оборонное предприятие
Подростки пытались заложить бомбу у входа в предприятие оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.
Уточняется, что молодым людям 15, 16 и 17 лет.
«В поисках быстрого заработка <...> установили контакт с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание совершить террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. Впоследствии двум фигурантам было передано самодельное взрывное устройство. В августе 2025 года при закладке устройства у проходной предприятия подростки задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
Операция по задержанию несовершеннолетних проводилась совместно с ФСБ.
Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт. Они арестованы.
Петренко также напомнила родителям о необходимости уделять внимание кругу общения и активности в интернете детей.
0
0
0
0
0
Комментарии