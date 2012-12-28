Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 20 000 рублей — теперь ему грозит до 8 лет колонии
В России
85
сегодня, 12:54
В РФ предлагают ввести солидарный налог на денежное состояние
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении солидарного налога на состояние для сверхобеспеченных россиян.
«Самое время повысить доходы казны. Во-первых, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Второе — налог на роскошь. И, наконец, третье — солидарный налог на состояние», — сказал Миронов.
По его словам, ежегодный солидарный налог на состояние применяют во Франции. Налогом облагаются сверхбогатые граждане, чье состояние на начало налогового периода превышает установленный уровень, — передает ТАСС.
По мнению депутата, предложенные меры необходимы для сбалансированного бюджета РФ.
«Придется дополнять законодательство, но времени для этого у нас достаточно», — отметил депутат.
1
0
0
0
0
Комментарии