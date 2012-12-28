Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Китай с 15 сентября вводит на год пробный безвизовый режим для россиян
Безвизовый въезд будет действовать по 14 сентября 2026 года.
«В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», — заявил он на брифинге.
По его словам, россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами сроком до 30 дней, — передает ТАСС.
«Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения сохраняют высокий уровень развития. Китай придает большое значение активизации обменов между народами двух стран, поддерживает укрепление взаимодействия между ними, вносит позитивный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху», — отметил Го Цзякунь.
«Мы приветствуем, чтобы еще больше российских друзей чаще посещали Китай», — резюмировал он.
