50 минут назад
Самым безопасным регионом РФ за 2024 год признана Чукотка
В список самых безопасных регионов России также включили Магаданскую область и Чечню.
Уточняется, что там из российских регионов зарегистрировано меньше всего преступлений за год. Также в топ-5 попали НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня, — следует из статистических данных МВД РФ.
Регионами России, в которых зафиксировано наименьшее количество преступлений, также стали Ингушетия, в которой зарегистрировано 1938 преступлений, Магаданская область - 2499 преступлений и Чеченская республика - 2583 правонарушений.
При этом, согласно проанализированным данным, в Центральном федеральном округе зафиксировано наибольшее количество преступлений — свыше 418 тысяч.
Всего же в нашей стране за прошлый год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.
