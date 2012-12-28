Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
В России
61
сегодня, 10:00
В Ростове из разрушенной квартиры вынесли неразорвавшийся снаряд
Группа разминирования изъяла неразорвавшийся снаряд из разрушенной квартиры 25-этажного дома по ул. Еляна в Ростове-на-Дону.
По его словам, была проведена эвакуация 320 жителей дома.
Эвакуированных жителей разместили в пункте временного размещения на базе школы № 115. В связи с этим обучение в школе 2 сентября будет проводиться дистанционно. Очные занятия возобновят после завершения всех оперативных мероприятий и возвращения жителей домой.
Ранее в этот день Скрябин сообщал о пострадавших в результате атаки БПЛА многоквартирных домов. Жителям была оказана необходимая медицинская помощь, службы экстренного реагирования работали на месте.
В настоящее время оцепление пострадавших домов снято. Их жителям предложено вернуться в свои квартиры. Службы приступили к работам по ликвидации последствий.
0
0
0
0
0
Комментарии