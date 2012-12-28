Все новости
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Мурал с Гагариным обретает черты
Общество
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
8-летний велосипедист попал под машину на сельской дороге
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
В Липецке заасфальтируют проезд от арки 22-этажки на Берзина до дома № 18/1 на Вермишева
Общество
54-летний мужчина украл у работодателя оборудование на 800 тысяч рублей
Происшествия
Министром экономического развития области назначена Лариса Шибина
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
В России
61
сегодня, 10:00

В Ростове из разрушенной квартиры вынесли неразорвавшийся снаряд

Группа разминирования изъяла неразорвавшийся снаряд из разрушенной квартиры 25-этажного дома по ул. Еляна в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону саперы обезвредили и вынесли за пределы здания неразорвавшийся снаряд, застрявший в одной из квартир пострадавшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — рассказал глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

По его словам, была проведена эвакуация 320 жителей дома.

Эвакуированных жителей разместили в пункте временного размещения на базе школы № 115. В связи с этим обучение в школе 2 сентября будет проводиться дистанционно. Очные занятия возобновят после завершения всех оперативных мероприятий и возвращения жителей домой.

Ранее в этот день Скрябин сообщал о пострадавших в результате атаки БПЛА многоквартирных домов. Жителям была оказана необходимая медицинская помощь, службы экстренного реагирования работали на месте.

В настоящее время оцепление пострадавших домов снято. Их жителям предложено вернуться в свои квартиры. Службы приступили к работам по ликвидации последствий.
беспилотники
атака
