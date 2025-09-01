Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Череповец затопило улицы из-за ливней и селевого потока
Сошедший сель полностью заблокировал движение. По словам главы горадминистрации, специальные службы, пожарные части, ГИБДД, МЧС, Водоканал, силовики и работники училища радиоэлектроники участвуют в ликвидации последствий непогоды. По информации правительства региона, 1 сентября в Череповце выпало 38 мм осадков - это 67% от месячной нормы.
На проблемные участки прибыла техника, которую направили пожарные части в сопровождении ГИБДД. В усиленном режиме работают илососные и каналопромывочные машины. 11 бригад активно занимаются прочисткой дождеприемных колодцев.
