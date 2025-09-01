Все новости
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
Мурал с Гагариным обретает черты
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
В России
51
вчера, 23:42

Череповец затопило улицы из-за ливней и селевого потока

Из-за циклона улицы Череповца не выдержали мощных ливней. Особенно затопило улицы в индустриальной части города под железнодорожным мостом, сообщает Российская Газета со ссылкой на мэра Череповца Романа Маслова.

Сошедший сель полностью заблокировал движение. По словам главы горадминистрации, специальные службы, пожарные части, ГИБДД, МЧС, Водоканал, силовики и работники училища радиоэлектроники участвуют в ликвидации последствий непогоды. По информации правительства региона, 1 сентября в Череповце выпало 38 мм осадков - это 67% от месячной нормы.

На проблемные участки прибыла техника, которую направили пожарные части в сопровождении ГИБДД. В усиленном режиме работают илососные и каналопромывочные машины. 11 бригад активно занимаются прочисткой дождеприемных колодцев.
