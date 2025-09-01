Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Россия окажет помощь пострадавшим при землетрясении в Афганистане
"Обращение поступило, и наше Министерство по чрезвычайным ситуациям занимается этим", - сообщил Кабулов.
Наиболее серьезные разрушения произошли в провинциях Кунар и Нангархар. Разрушены несколько деревень, там ведутся поисково-спасательные работы. Кроме того, из-за мощных толчков возникли оползни, которые заблокировали и без того сложные горные дороги. Всего пострадали более 3000 человек.
По данным телеканала Al Jazeera, подземные толчки почувствовали более 1,2 миллиона жителей Афганистана, Пакистана и Индии.
