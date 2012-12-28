Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Общество
Врачи борются за жизнь упавшего с высотки 18-летнего липчанина
Происшествия
Жильцам 35 липецких домов пересчитали плату за горячую воду
Общество
Сигма-классники: в самой большой школе области нумерация на языке науки
Общество
Экорейд на берегах Матырского водохранилища: штрафуют за парковку в запрещенной зоне
Общество
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
На Зеленом острове в четвертый раз разыграли Кубок губернатора по единоборствам
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
Читать все
Первую лекцию студентам РУМа прочитал министр здравоохранения
Общество
Прокуратура расширила исковые требования к застройщику ЖК «Турист»
Общество
18-летний парень упал с шестого этажа
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2
НЛМК Live
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Елецкие травматологи удалили двухлетней девочке шестой палец
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
До температурного рекорда 1 сентября не хватило 1,8 градуса
Погода в Липецке
Читать все
Бизнес
178
сегодня, 15:14

МегаФон повысил качество связи в сердце Липецка

Инженеры оператора провели в городе модернизацию телеком‑объектов. В программу развития инфраструктуры попали главным образом локации наиболее населенных Октябрьского и Советского округов — следовательно, качественное улучшение параметров связи смогли почувствовать три четверти горожан.

Липчане заметили изменения в качестве связи в районе площади Победы, около центрального рынка, крупнейшего торгово-развлекательного центра и здания центрального проектного института города.

Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки стало легче на улице Зегеля — старейшей и центральной магистрали города, где сосредоточены памятники архитектуры и административные здания. Рядом находятся липецкий зоопарк, Петровский спуск с каскадом светомузыкальных фонтанов и Нижний парк — это крупнейшая зеленая зона города, основанная еще в 1805 году, где можно попробовать знаменитую липецкую минеральную воду.

Ежегодно в этих локациях проводится до 500 мероприятий, в том числе, празднование дня города, театрализованные представления, новогодние гуляния. Чтобы обеспечить здесь стабильный и качественный сигнал, связисты запустили дополнительные слои LTE в средне‑ и высокочастотных диапазонах — это позволит сбалансировать нагрузку на сеть.

«Ранняя осень в нашей полосе — прекрасное время, чтобы гулять на свежем воздухе и общаться с друзьями. При этом начало делового сезона и новый учебный год не позволяют забывать о делах, поэтому объем трафика, который генерируют наши абоненты, резко возрастает, прибавляя по сравнению с летом в среднем 15-20%, — говорит директор МегаФона в Липецкой области Дмитрий Хорошев. — Мы сделали апгрейд существующих базовых станций, чтобы обеспечить еще более качественный и надежный сигнал связи для жителей Липецка».

Добавим, что модернизация телеком-оборудования прошла также в селе Воронец Елецкого района. Населенный пункт знаменит близостью к липецким минеральным источникам и лечебным грязям, которые являются известными природными достопримечательностями региона. Жители Воронца и сотни любителей оздоровительного туризма теперь с комфортом будут пользоваться навигаторами и другими цифровыми сервисами, ведь скорость передачи данных выросла в среднем на 15%.

Реклама. ПАО Мегафон

Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить