В России
вчера, 21:47
Пассажирка поезда Волгоград — Москва впала в кому в поезде
По данным Telegram-канала, женщина потеряла сознание по пути домой. Пассажиры поезда вызвали скорую, но приехавшие медики не смогли определить, что у нее инсульт. Россиянка впала в кому, ее госпитализировали. Больше двух недель врачи боролись за ее жизнь, но в итоге женщина скончалась, не приходя в создание.
Женщина ехала в Москву вместе с двумя детьми после отпуска. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо, у нее были головная боль и тошнота, позже она потеряла сознание. Когда состав прибыл в Липецк, медики проверили состояние женщины и заявили, что она спит. При этом ее не осмотрели достаточно тщательно, а другие пассажиры торопили бригаду.
В Москве матери пришлось выносить дочь из вагона на себе, проводник ее торопил. В больнице выяснилось, что женщина перенесла венозный инфаркт, у нее диагностировали кровоизлияние в мозг и сделали трепанацию черепа. Также оказалось, что липецкие медики приняли ишемический инсульт за «состояние сна».
