Более 1400 пассажиров застряли в аэропортах Сибири
"По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в районе международного аэропорта Норильск имени Н. Н. Урванцева объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний "Нордстар" и "Сибирь" в города Москву, Красноярск и Новосибирск. Более 690 пассажиров, в том числе 21 несовершеннолетний, ожидают вылета", - говорится в сообщении.
Из-за позднего прибытия самолетов вылета ожидают более 500 пассажиров в Новосибирске и свыше 250 пассажиров в Красноярске. Транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите их прав на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса
