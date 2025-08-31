Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
В России
3 минуты назад
Парашютист разбился насмерть в Подмосковье
Инцидент произошел накануне вечером в клубе «Аэроград». 46-летний мужчина неудачно приземлился после прыжка. Он получил серьезные травмы и скончался до прибытия медиков.
Авиационно-парашютный клуб после инцидента отменил все прыжки на сегодня. Комментировать инцидент его сотрудники отказались. Следователи начали проверку.
0
0
0
0
0
Комментарии