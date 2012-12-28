Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
В России
5
16 минут назад
В подмосковной Балашихе произошел крупный пожар
"Площадь пожара составляет порядка 4 тыс. кв. м. Тушение пожара осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения", - сказали в министерстве.
По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекаются более 80 человек и 30 единиц техники. К тушению также привлечены пожарные вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра..
Установление причин пожара взяла на контроль прокуратура Московской области.
0
0
0
0
0
Комментарии