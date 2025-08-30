Выходные в Липецке: день Сырского Рудника, фестиваль единоборств, угощение за визит в музей
вчера, 23:48
В Алуште обрушился причал
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.
В свою очередь СК Крыма сообщил, что во время обрушения на причале находились четверо рыбаков. Однако все обошлось без травм. Известно, что причал был аварийным и не использовался по назначению, доступ к нему был перекрыт.
Для спасения четырех рыбаков привлекались сотрудники крымской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».
