19-летний липчанин упал с высотки
Происшествия
Черные ассенизаторы сливают нечистоты у Студеновского кладбища
Общество
Выходные в Липецке: день Сырского Рудника, фестиваль единоборств, угощение за визит в музей
Общество
Подросток из Грязинского района перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь спасти родителей от тюрьмы
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и жарко
Погода в Липецке
В Данкове возбуждено уголовное дело против местного жителя за хранение наркотиков
Происшествия
В России
74
вчера, 23:48

В Алуште обрушился причал

Причал обрушился в Алуште в Крыму, начата проверка в связи с инцидентом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на местную прокуратуру.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании объекта, будут установлены все обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь СК Крыма сообщил, что во время обрушения на причале находились четверо рыбаков. Однако все обошлось без травм. Известно, что причал был аварийным и не использовался по назначению, доступ к нему был перекрыт.

Для спасения четырех рыбаков привлекались сотрудники крымской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
