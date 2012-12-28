Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
вчера, 23:42
Польские байкеры осквернили мемориал в Тверской области
На видеозаписи запечатлено, как участники группы, миновав шлагбаум, направляются к мемориальному комплексу. Непосредственно возле монумента провокаторы выстроились в два ряда, держа в руках зажженные факелы.
По информации источника, они выкрикивали лозунги, направленные против России. На месте проведения факельного ритуала националисты оставили граффити и венок с лозунгом польской ультранационалистической группировки.
Сотрудники полиции задержали членов националистической организации «Всепольская молодежь». В общей сложности в отделение полиции было доставлено 39 граждан Польши, в том числе двое несовершеннолетних. В страну поляки попали через границу РФ с Белоруссией в Псковской области.
