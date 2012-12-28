Все новости
В России
130
вчера, 23:42

Польские байкеры осквернили мемориал в Тверской области

В Тверской области группа польских байкеров-националистов провела обряд с факелами на мемориале в поселке Медное. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На видеозаписи запечатлено, как участники группы, миновав шлагбаум, направляются к мемориальному комплексу. Непосредственно возле монумента провокаторы выстроились в два ряда, держа в руках зажженные факелы.

По информации источника, они выкрикивали лозунги, направленные против России. На месте проведения факельного ритуала националисты оставили граффити и венок с лозунгом польской ультранационалистической группировки.

Сотрудники полиции задержали членов националистической организации «Всепольская молодежь». В общей сложности в отделение полиции было доставлено 39 граждан Польши, в том числе двое несовершеннолетних. В страну поляки попали через границу РФ с Белоруссией в Псковской области.
0
0
0
0
0

