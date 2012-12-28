Выходные в Липецке: день Сырского Рудника, фестиваль единоборств, угощение за визит в музей
Подросток из Грязинского района перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь спасти родителей от тюрьмы
Подросток из Грязинского района перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь спасти родителей от тюрьмы
Выходные в Липецке: день Сырского Рудника, фестиваль единоборств, угощение за визит в музей
В России
58
сегодня, 20:39
600 человек эвакуировано при пожаре на рынке в Волгограде
"Шесть человек спасено сотрудниками МЧС России на пожаре в Волгограде. Эвакуировано с территории рынка 600 человек. Пожар локализован. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.
Торговцы понесли значительные убытки, оставив на территории рынка товары на миллионы рублей, особенно учитывая, что в выходной день, являющийся последними выходными перед 1 сентября, рынок был заполнен людьми, закупавшимися к новому учебному году.
0
0
0
0
0
Комментарии