В России
58
сегодня, 20:39

600 человек эвакуировано при пожаре на рынке в Волгограде

Крупный пожар произошёл утром 30 августа на рынке на севере Волгограда. Рынок полностью охватило огнём. Шесть человек спасены при пожаре, эвакуировано с территории 600 человек. Пожар локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Шесть человек спасено сотрудниками МЧС России на пожаре в Волгограде. Эвакуировано с территории рынка 600 человек. Пожар локализован. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

По информации мэрии города, загорелись торговые ряды на рынке на площади около 100 квадратных метров. По предварительным данным властей, пострадавших нет, причина пожара уточняется. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара увеличилась до трех тысяч, тушение осложняет плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.

Торговцы понесли значительные убытки, оставив на территории рынка товары на миллионы рублей, особенно учитывая, что в выходной день, являющийся последними выходными перед 1 сентября, рынок был заполнен людьми, закупавшимися к новому учебному году.
0
0
0
0
0

