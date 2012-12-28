Все новости
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВО
Происшествия
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Общество
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
Общество
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
Общество
60-летняя женщина попала под «Фольксваген» на переходе у Быханова сада
Происшествия
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Погода в Липецке
Красный уровень снова объявлен по всей области
Общество
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
60-летняя женщина попала под «Фольксваген» на переходе у Быханова сада
Происшествия
44-летний мужчина заплатил за несостоявшийся интим 38 000 рублей
Происшествия
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Беременные студентки могут рассчитывать на декретные от 74 867 до 103 743 рублей
Общество
Cсора в цветочном сквере на площади Революции закончилась кражей
Происшествия
Владелец «Мерседеса» не платил транспортный налог — придётся вернуть вдвое больше
Общество
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
В России
37
31 минуту назад

Жительницу Рязани осудили на пять лет за шпионаж

Рязанский областной суд приговорил женщину к пяти годам колонии за попытки добыть информацию для военной разведки Украины.

Рязанский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Рязани за сотрудничество с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Рязанским областным судом за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины осуждена и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ, 1970 года рождения», — говорится в сообщении.

Установлено, что жительница Рязани инициативно посредством интернет-мессенджеров WhatsApp и Signal установила контакт с представителем украинской спецслужбы и предприняла целенаправленные попытки по добыванию разведывательной информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Противоправная деятельность женщины была пресечена сотрудниками ФСБ России.

Следственным отделением УФСБ России по Рязанской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
шпионаж
суд
арест
0
0
0
0
0

