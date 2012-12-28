В России
Жительницу Рязани осудили на пять лет за шпионаж
Рязанский областной суд приговорил женщину к пяти годам колонии за попытки добыть информацию для военной разведки Украины.
«Рязанским областным судом за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины осуждена и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ, 1970 года рождения», — говорится в сообщении.
Установлено, что жительница Рязани инициативно посредством интернет-мессенджеров WhatsApp и Signal установила контакт с представителем украинской спецслужбы и предприняла целенаправленные попытки по добыванию разведывательной информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Противоправная деятельность женщины была пресечена сотрудниками ФСБ России.
Следственным отделением УФСБ России по Рязанской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
