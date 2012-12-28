Все новости
В России
45
сегодня, 10:04

В РФ над семью регионами и двумя морями за ночь сбили 102 дрона

В ночь на 28 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 27 августа до 7.00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Уточняется, что 22 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей, еще 18 БПЛА — над территорией Краснодарского края,11 беспилотников — над территорией Республики Крым, по три БПЛА — над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА — над территорией Волгоградской области, и один БПЛА — над акваторией Азовского моря, — говорится в Телеграм-канале ведомства.

Накануне вечером ВСУ выпустили по России 13 дронов ВСУ. Под удар попали Ростовская, Белгородская и Смоленская области, а также Крым и Черное море.

Около 19.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Липецкой области.
