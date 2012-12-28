Все новости
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы
Происшествия
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
Следком на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Елецком районе
Происшествия
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Общество
Началось благоустройство сквера имени Владимира Варакина
Общество
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
В России
44
52 минуты назад

В аэропорту Владикавказа предотвратили попытку поджога самолета

В аэропорту Владикавказа в Северной Осетии предотвращена попытка поджога воздушного судна.

ФСБ пресекла попытку поджога самолёта в международном аэропорту Владикавказ в Северной Осетии. Возбуждено уголовное дело о теракте, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по республике.

«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — отмечается в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый регулярно посещал украинские радикальные Телеграм-каналы о пытках и убийствах российских военнослужащих. Он приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность 35-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства. Фигурант по заданию СБУ арендовал жилое помещение вблизи военного аэродрома (г. Энгельс), где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Минобороны РФ. В ходе подготовительных мероприятий волгоградец под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой которого передвигался по территории Саратова, планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника. Осуществить запланированные действия волгоградцу не удалось. По месту жительства он был задержан сотрудниками ФСБ России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
самолет
поджог
ФСБ
