В России
44
52 минуты назад
В аэропорту Владикавказа предотвратили попытку поджога самолета
В аэропорту Владикавказа в Северной Осетии предотвращена попытка поджога воздушного судна.
«УФСБ России по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — отмечается в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый регулярно посещал украинские радикальные Телеграм-каналы о пытках и убийствах российских военнослужащих. Он приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.
Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность 35-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства. Фигурант по заданию СБУ арендовал жилое помещение вблизи военного аэродрома (г. Энгельс), где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Минобороны РФ. В ходе подготовительных мероприятий волгоградец под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой которого передвигался по территории Саратова, планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника. Осуществить запланированные действия волгоградцу не удалось. По месту жительства он был задержан сотрудниками ФСБ России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
