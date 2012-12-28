Квартирные каникулы продлили до 15 сентября

Будильник, завтрак на бегу, тетради, сменка… А где вообще вся эта школьная форма помещается в вашей квартире?

Пока один ребёнок ищет второй носок, другой уже опаздывает в садик. Семья растёт — а квадратные метры не размножаются. Знакомо?

Это сентябрь, значит — время перемен. Кто-то впервые сядет за парту, кто-то идёт в пятый класс, а кто-то ещё в памперсах, но уже пора в очередь в садик. И всё это — с ощущением, что в квартире становится тесно даже воздуху.

Если вы мысленно кивнули — вы не одни. Всё больше липчан решают: «Хватит жить в компромиссах. Пора расширяться». И сейчас — как никогда — есть повод.





Это не фантазия. Это — реальный шанс. Дом уже сдан (март этого года), квартиры готовы, можно получить ключи на следующий день после сделки. Некоторые семьи уже переехали — пока дети на каникулах, без стресса и коробочного цунами.





Представьте: вы не ждёте годами, не платите за съём, выгодно приобретаете и экономите ещё на СВОЙ ремонт.

Кстати, ежемесячный платёж по семейной ставке — от 21 544 ₽.

Почему «Парус» — выбор семей, а не просто квадратных метров?





• ✔ Евро-4 и Евро-5: форматы, где кухня-гостиная — для всех, а спальни — у каждого свои

• ✔ Много воздуха, света, ниш и гардеробных

• ✔ Двор без машин, детская и спортивная площадки

• ✔ Подземный паркинг и индивидуальная котельная

• ✔ Локация: Студёновская, 23Б — это почти центр города

• ✔ Рядом всё: школа №9, два детсада, парк, поликлиники, университет

Здесь реально продумано всё: от архитектуры и энергоэффективного фасада — до входов без ступеней и вечерней подсветки дома.

Если давно хотели жить свободно, а не ютиться — сейчас идеальное время. Потом будет дороже, дольше, сложнее. Сейчас — просто.

«Парус» — когда взрослеет семья, пора и дому стать больше.





Скидка до 1,6 млн рублей предоставляется при приобретении четырёхкомнатной квартиры площадью 111,02 кв. м в жилом комплексе «Парус», г. Липецк. Акция проводится ООО СЗ «Ремстройсервис Парус» и действует до 15 сентября 2025 года. Условия действительны на ограниченное количество квартир. Подробности — по телефону +7 (4742) 51‑63‑93 или на сайте rss48.ru. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС.

Полная стоимость кредита рассчитывается от 21,828% до 22,081%. Ставка от 6 % годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика партнера Банка ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возврата 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (приобретение объекта недвижимости возможно в 35 регионах РФ с недостаточным уровнем строительства многоквартирных домов, либо в городах с населением до 50 тыс. человек по данным Росстата, кроме городов Московской и Ленинградской областей). Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 10.07.2024 по 31.12.2030 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

