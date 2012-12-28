Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВО
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
Читать все
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВО
Происшествия
Красный уровень снова объявлен по всей области
Общество
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень опасности
Происшествия
Читать все
Бизнес
331
22 минуты назад

Квартирные каникулы продлили до 15 сентября

Будильник, завтрак на бегу, тетради, сменка… А где вообще вся эта школьная форма помещается в вашей квартире?

Пока один ребёнок ищет второй носок, другой уже опаздывает в садик. Семья растёт — а квадратные метры не размножаются. Знакомо?

Это сентябрь, значит — время перемен. Кто-то впервые сядет за парту, кто-то идёт в пятый класс, а кто-то ещё в памперсах, но уже пора в очередь в садик. И всё это — с ощущением, что в квартире становится тесно даже воздуху.

Если вы мысленно кивнули — вы не одни. Всё больше липчан решают: «Хватит жить в компромиссах. Пора расширяться». И сейчас — как никогда — есть повод.

2.png

Только до 15 сентября в ЖК «Парус» можно купить новую квартиру с выгодой до 1,6 млн рублей.

Получите предложения прямо в мессенджер.


Это не фантазия. Это — реальный шанс. Дом уже сдан (март этого года), квартиры готовы, можно получить ключи на следующий день после сделки. Некоторые семьи уже переехали — пока дети на каникулах, без стресса и коробочного цунами.

3.jpg

Представьте: вы не ждёте годами, не платите за съём, выгодно приобретаете и экономите ещё на СВОЙ ремонт.

Кстати, ежемесячный платёж по семейной ставке — от 21 544 ₽.

Почему «Парус» — выбор семей, а не просто квадратных метров?

4.jpg

•  ✔ Евро-4 и Евро-5: форматы, где кухня-гостиная — для всех, а спальни — у каждого свои

•  ✔ Много воздуха, света, ниш и гардеробных

•  ✔ Двор без машин, детская и спортивная площадки

•  ✔ Подземный паркинг и индивидуальная котельная

•  ✔ Локация: Студёновская, 23Б — это почти центр города

•  ✔ Рядом всё: школа №9, два детсада, парк, поликлиники, университет

Здесь реально продумано всё: от архитектуры и энергоэффективного фасада — до входов без ступеней и вечерней подсветки дома.

По данной программе осталось всего 10 квартир — это не рекламный приём, это факт.

Если давно хотели жить свободно, а не ютиться — сейчас идеальное время. Потом будет дороже, дольше, сложнее. Сейчас — просто.

◆ Получите предложение в мессенджер
◆  Смотрите планировки и бронируйте онлайн: rss48.ru
◆  Звоните: +7 (4742) 51-63-93

«Парус» — когда взрослеет семья, пора и дому стать больше.

Скидка до 1,6 млн рублей предоставляется при приобретении четырёхкомнатной квартиры площадью 111,02 кв. м в жилом комплексе «Парус», г. Липецк. Акция проводится ООО СЗ «Ремстройсервис Парус» и действует до 15 сентября 2025 года. Условия действительны на ограниченное количество квартир. Подробности — по телефону +7 (4742) 516393 или на сайте rss48.ru. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС.

Полная стоимость кредита рассчитывается от 21,828% до 22,081%. Ставка от 6 % годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика партнера Банка ООО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС ПАРУС на срок кредитования от 12 до 360 месяцев и первоначальном взносе от 20,1 % от стоимости кредитуемого жилого помещения.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возврата 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (приобретение объекта недвижимости возможно в 35 регионах РФ с недостаточным уровнем строительства многоквартирных домов, либо в городах с населением до 50 тыс. человек по данным Росстата, кроме городов Московской и Ленинградской областей). Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 10.07.2024 по 31.12.2030 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Реклама. ООО СЗ «Ремстройсервис Парус»


Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить