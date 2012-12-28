Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Пик Победы сняли с дрона и не увидели признаков жизни пропавшей российской альпинистки
В рамках операции осуществлялась аэровидеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием.
Признаков жизни на полученном видео не было, — сообщила пресс-служба ведомства.
«Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора. По результатам анализа полученных данных с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки [Натальи] Наговициной обнаружить не удалось», — говорится в сообщении.
12 августа Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы. Первую помощь ей оказал напарник, потом он спустился в штурмовой лагерь за подмогой, на следующий день альпинисты из Италии и Германии принесли Наговициной спальный мешок, горелку, газовый баллон и еду. Они спустились из-за сложных погодных условий. Известно, что альпинисту из Италии стало плохо, он погиб. 20 августа МЧС Киргизии объявило о том, что двух других спутников Наговициной — россиянина и немца — доставили в больницу.
В зону нахождения Наговициной направляли спасательный вертолет, из-за плохой погоды он совершил жесткую посадку на высоте 4600 м, на борту были десять человек, пострадали двое. Во вторник, 19 августа, благодаря дрону было установлено, что Наговицина жива и находится в палатке. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявлял, что спасти россиянку «практически невозможно», — передает РБК.
25 августа из-за непогоды не удалось запустить дрон для поиска Наговициной. Специальный БПЛА должен был подлететь к альпинистке, чтобы убедиться в том, что она еще жива. После чего сын россиянки Михаил обратился к главе Следственного комитета, генпрокурору и МИД России с просьбой спасти его мать. Он заявил, что следующие два дня прогнозируется хорошая погода, после этого спасательную операцию провести уже не удастся.
27 августа МЧС Киргизии признало российскую альпинистку Наталью Наговицину пропавшей без вести, официально констатировать ее жизнь или смерть «никто не может», объяснял пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.
Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. За всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.
