В России
76
сегодня, 15:00
Осужденных за взятки петербургских генералов МВД отправили в колонию строгого режима
Хамовнический суд Москвы отправил трех генералов МВД из Петербурга в колонию строгого режима по делу о взятках в особо крупном размере.
Их также лишили специальных званий и государственных наград.
Сергея Умнова приговорили к 12 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 35 млн рублей.
Абакумову назначили 11 с половиной лет лишения свободы, также он обязан выплатить 25 млн рублей штрафа.
Семенова приговорили к 10 с половиной годам колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 10 млн рублей.
Таким образом, суд удовлетворил просьбу гособвинения по срокам для Умнова и Абакумова, Семенову назначили срок на полгода меньше, чем запрашивал прокурор.
Всем трем генералам запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет, также их лишили званий и всех государственных наград. Суд конфисковал у Умнова 28 млн рублей, маломерное судно, часы Rolex и коллекцию оружия, — передает РЕН ТВ.
Бывший старший судебный пристав Елена Копьева приговорена к 10 годам колонии общего режима. Предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов и Андрей Царнец осуждены на сроки от 8 до 8,5 года колонии.
Абакумов, Умнов и Семенов были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012-го по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
5 июля 2022 года в МВД подтвердили информацию о задержании высокопоставленных полицейских. По версии следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО для приобретения имущества в личных целях.
Глава управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов, бывший заместитель по тылу начальника питерского главка МВД Иван Абакумов и помощник министра внутренних дел Сергей Умнов стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.
