Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы
Происшествия
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
Следком на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода вагонов в Елецком районе
Происшествия
Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Общество
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Началось благоустройство сквера имени Владимира Варакина
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
В России
76
сегодня, 15:00

Осужденных за взятки петербургских генералов МВД отправили в колонию строгого режима

Хамовнический суд Москвы отправил трех генералов МВД из Петербурга в колонию строгого режима по делу о взятках в особо крупном размере.

Хамовнический суд Москвы отправил в колонию строгого режима петербургских генералов МВД Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, — передает ТАСС.

Их также лишили специальных званий и государственных наград.

Сергея Умнова приговорили к 12 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 35 млн рублей.

Абакумову назначили 11 с половиной лет лишения свободы, также он обязан выплатить 25 млн рублей штрафа.

Семенова приговорили к 10 с половиной годам колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 10 млн рублей.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу гособвинения по срокам для Умнова и Абакумова, Семенову назначили срок на полгода меньше, чем запрашивал прокурор.

Всем трем генералам запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет, также их лишили званий и всех государственных наград. Суд конфисковал у Умнова 28 млн рублей, маломерное судно, часы Rolex и коллекцию оружия, — передает РЕН ТВ.

Бывший старший судебный пристав Елена Копьева приговорена к 10 годам колонии общего режима. Предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов и Андрей Царнец осуждены на сроки от 8 до 8,5 года колонии.

Абакумов, Умнов и Семенов были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Следствие считало их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях. С 2012-го по 2019 год Умнов был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

5 июля 2022 года в МВД подтвердили информацию о задержании высокопоставленных полицейских. По версии следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО для приобретения имущества в личных целях.

Глава управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов, бывший заместитель по тылу начальника питерского главка МВД Иван Абакумов и помощник министра внутренних дел Сергей Умнов стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.
взятки
суд
