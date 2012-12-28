Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
52 минуты назад
РФ примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии
Недружественные действия норвежской стороны в отношении двух российских компаний в Росрыболовстве назвали беспрецедентными.
В июле 2025 года Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов, — рассказали в пресс-службе ведомства.
«В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов», — отметил Шестаков.
Глава Росрыболовства отметил, что действия норвежской стороны неизбежно приведут к разрушению эффективной системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая выстраивалась многими десятилетиями и призвана обеспечивать долгосрочную рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов.
Шестаков предупредил норвежскую сторону о последствиях неисполнения действующих международных договоров в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Комиссия работает с 1976 года. Она создана для обеспечения бережного использования водных биоресурсов Баренцева и Норвежского морей, — передает ТАСС.
«Даже в период холодной войны стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства, обеспечивали доступ судов в районы промысла и обменивались научными данными. Недружественные действия норвежской стороны в отношении двух российских компаний являются беспрецедентными», — подчеркнули в Росрыболовстве.
