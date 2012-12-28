Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?
В России
20
18 минут назад
ЕГЭ 2026 года будет совпадать с учебной программой школ
Содержание единого государственного экзамена с 2026 года будет полностью совпадать с учебной программой школ. Каждое задание ЕГЭ теперь будет привязано к конкретным пунктам программы и классам, где материал изучался.
Каждое задание ЕГЭ теперь будет привязано к конкретным пунктам программы и классам, где материал изучался. В экзамен по русскому языку добавят нормативные словари как официальный источник, что позволит выпускникам обжаловать спорные оценки. В экзамене по информатике сократят количество используемых форматов файлов в рамках перехода на российские и открытые программные продукты.
«Основополагающим является то, насколько конкретный учитель в своем классе следует установленной программе и насколько школьники готовы воспринимать учебный материал», — сообщили в институте в Федеральном институте педагогических измерений.
Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа отметила, что единый госэкзамен остается итоговой формой контроля знаний. По словам доцента Уральского государственного педагогического университета Татьяны Дороховой, демоверсии по истории и обществознанию традиционно соответствуют школьной программе, однако сами экзамены нередко оказываются сложнее и приближены к вузовскому уровню.
«ЕГЭ вовсе не выпускной экзамен за школу, он совмещен с конкурсным экзаменом для поступления в вузы страны. Задача ЕГЭ — отобрать единицы и сотни выпускников, отвечающих требованиям сильных вузов, но прогоняют через этот экзамен всех учащихся, даже тех, кто не собирается поступать в вуз», — заявил учитель РФ, автор пособий и учебников Александр Шевкин.
Он также подчеркнул необходимость освободить школьный экзамен от функции вступительного экзамена. Тогда, по его мнению, будут проверяться то содержание, те методы решения задач, которые изучались в школе, как и было до введения ЕГЭ.
0
0
0
0
0
Комментарии