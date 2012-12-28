ЕГЭ 2026 года будет совпадать с учебной программой школ

Содержание единого государственного экзамена с 2026 года будет полностью совпадать с учебной программой школ. Каждое задание ЕГЭ теперь будет привязано к конкретным пунктам программы и классам, где материал изучался.