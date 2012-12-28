Все новости
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Липчанин хотел купить стройматериалы, но нарвался на мошенников
Происшествия
Сегодня в Липецке: выставка Церетели, а вы давно получали материальную помощь от работодателя?
Общество
У 32-летней ельчанки нашли почти 25 граммов марихуаны
Происшествия
В России
20
18 минут назад

ЕГЭ 2026 года будет совпадать с учебной программой школ

Содержание единого государственного экзамена с 2026 года будет полностью совпадать с учебной программой школ. Каждое задание ЕГЭ теперь будет привязано к конкретным пунктам программы и классам, где материал изучался.

Содержание единого государственного экзамена с 2026 года будет полностью совпадать с учебной программой школ, — рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, подчеркнув, что изменения направлены на то, чтобы выпускники демонстрировали знания, полученные за все годы обучения.

Каждое задание ЕГЭ теперь будет привязано к конкретным пунктам программы и классам, где материал изучался. В экзамен по русскому языку добавят нормативные словари как официальный источник, что позволит выпускникам обжаловать спорные оценки. В экзамене по информатике сократят количество используемых форматов файлов в рамках перехода на российские и открытые программные продукты.

«Основополагающим является то, насколько конкретный учитель в своем классе следует установленной программе и насколько школьники готовы воспринимать учебный материал», — сообщили в институте в Федеральном институте педагогических измерений.

Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа отметила, что единый госэкзамен остается итоговой формой контроля знаний. По словам доцента Уральского государственного педагогического университета Татьяны Дороховой, демоверсии по истории и обществознанию традиционно соответствуют школьной программе, однако сами экзамены нередко оказываются сложнее и приближены к вузовскому уровню.

«ЕГЭ вовсе не выпускной экзамен за школу, он совмещен с конкурсным экзаменом для поступления в вузы страны. Задача ЕГЭ — отобрать единицы и сотни выпускников, отвечающих требованиям сильных вузов, но прогоняют через этот экзамен всех учащихся, даже тех, кто не собирается поступать в вуз», — заявил учитель РФ, автор пособий и учебников Александр Шевкин.

Он также подчеркнул необходимость освободить школьный экзамен от функции вступительного экзамена. Тогда, по его мнению, будут проверяться то содержание, те методы решения задач, которые изучались в школе, как и было до введения ЕГЭ.
ЕГЭ
образование
экзамены
Комментарии

