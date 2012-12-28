Все новости
В России
52
59 минут назад

В Ростове минимум семь жилых домов повреждены обломками БПЛА

В Ростовской области сбили 15 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 27 августа.

Минимум семь многоквартирных домов повреждено после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, — передает ТАСС.

Речь идёт о трёхэтажных жилых домах.

Уточняется, что в них выбиты стёкла, на проезжей части и тротуарах возле домов лежат обломки.

Видны повреждения в семи зданиях — это жилые дома, трехэтажные. На проезжей части и тротуарах возле них валяются выбитые стекла и обломки. Прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносными лабораториями, — говорится в сообщении.

Как рассказал местный житель, он услышал приближение беспилотника — звук напоминал работу мотороллера. По его словам, жужжание продолжалось около 10 секунд, после чего последовал громкий взрыв.

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, откуда было эвакуировано 15 жильцов, им было предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы, пожар уже локализован, его площадь составила 250 кв. м. Пострадавших нет, как сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, утром комиссия приступила к оценке ущерба, причиненного имуществу. Глава региона уточнил, что людям будет оказана вся необходимая помощь. Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в связи с происшествием в Ростове-на-Дону.

Ранее врио губернатора проинформировал, что силы ПВО уничтожили 10 дронов в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.
беспилотники
атака
