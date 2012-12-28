Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
В Ростове минимум семь жилых домов повреждены обломками БПЛА
В Ростовской области сбили 15 беспилотных летательных аппаратов в ночь на 27 августа.
Речь идёт о трёхэтажных жилых домах.
Уточняется, что в них выбиты стёкла, на проезжей части и тротуарах возле домов лежат обломки.
Видны повреждения в семи зданиях — это жилые дома, трехэтажные. На проезжей части и тротуарах возле них валяются выбитые стекла и обломки. Прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносными лабораториями, — говорится в сообщении.
Как рассказал местный житель, он услышал приближение беспилотника — звук напоминал работу мотороллера. По его словам, жужжание продолжалось около 10 секунд, после чего последовал громкий взрыв.
В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, откуда было эвакуировано 15 жильцов, им было предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы, пожар уже локализован, его площадь составила 250 кв. м. Пострадавших нет, как сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, утром комиссия приступила к оценке ущерба, причиненного имуществу. Глава региона уточнил, что людям будет оказана вся необходимая помощь. Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в связи с происшествием в Ростове-на-Дону.
Ранее врио губернатора проинформировал, что силы ПВО уничтожили 10 дронов в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.
