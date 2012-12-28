Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
В мире
6
7 минут назад
Число погибших альпинистов в районе пика Победы может быть больше
Количество погибших альпинистов в районе пика Победы в Киргизии может быть больше ранее озвученных данных.
«Неофициально там (в районе пика Победы) еще больше тел [погибших]. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть», — сказал он.
Чарыгов не назвал конкретные цифры, отметив, что МЧС поднимает базу данных для уточнения числа погибших альпинистов, — передает ТАСС.
26 августа в фирме «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение россиянки Натальи Наговициной на пик Победы, намекнули на ее гибель, принеся соболезнования родным и признав, что спасти альпинистку не удалось. Ее фото разместили на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) вместе с фотографиями погибшего неподалеку итальянца Луки Синигальи и без вести пропавших граждан Ирана Марьяма Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.
Ранее начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков сообщал, что трое альпинистов погибли и еще двое пропали без вести в районе пиков Победы и Хан-Тенгри за сезон восхождений 2025 года.
Иранцы Пилехвари и Сейфоллах прибыли в Киргизию для восхождения на пик Победы в начале августа. Последний раз они выходили на связь 10 августа. На поиски был направлен дрон, который во время облета территории не обнаружил альпинистов. В альпинистском сообществе Киргизии предполагают, что они погибли.
Ранее Греков сообщал, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он скончался от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины. 19 августа с Хан-Тенгри было вывезено тело погибшего 16 августа российского альпиниста Алексея Ермакова.
