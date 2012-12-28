В РФ с 1 сентября вступит в силу закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам

Закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам начнет действовать в РФ с 1 сентября. Однако родители, например, по-прежнему могут покупать сим-карты для своих детей, а взрослые дети — для пожилых родителей.