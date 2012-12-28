Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
В РФ с 1 сентября вступит в силу закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам
Закон о штрафах за передачу sim-карт третьим лицам начнет действовать в РФ с 1 сентября. Однако родители, например, по-прежнему могут покупать сим-карты для своих детей, а взрослые дети — для пожилых родителей.
Уточняется, что за передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц, — сообщает ТАСС.
«Закон не направлен на то, чтобы ограничить бытовые ситуации. Родители по-прежнему могут купить сим-карту для своего ребенка, взрослые дети — для пожилых родителей и так далее. А вот купить сим-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — подчеркивает Антон Немкин.
При этом россияне смогут дать друзьям телефон на время позвонить или воспользоваться интернетом. «В законе прямо прописано, что безвозмездное и кратковременное использование номера для личных нужд не считается нарушением», — добавил депутат. Нарушением также не будет считаться передача сим-карт или телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.
Парламентарий подчеркнул: нововведения направлены на защиту граждан от мошенников. Если злоумышленники потеряют возможность анонимно использовать десятки сим-карт, то уровень безопасности в цифровой среде повысится.
По словам Антона Немкина, ощутимая часть афер держится «на использовании «левых» номеров, оформленных на подставных лиц или купленных в теневом сегменте». Благодаря нововведениям такая схема станет фактически бесполезной.
Ранее Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Предлагается закрепить на законодательном уровне способы восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах» в случае его блокировки из-за действий мошенников. Восстановить доступ можно будет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью нацмессенджера Max или в МФЦ.
Кроме того, на «Госуслугах» создадут единую «платформу согласий», где гражданин сможет увидеть все свои согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы, — передает РБК.
