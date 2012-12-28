16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Аналитики назвали стоимость букета к 1 сентября
Траты на букет цветов к началу учебного года составят около 4 тыс. рублей, следует из имеющихся у «Известий» данных компании «Платформа ОФД».
«Родители обычно не экономят на этой категории, учитывая букет в качестве обязательного подарка. Сегодня закупка цветов к началу учебного года происходит заранее, силами родительских инициативных групп классов», — указали аналитики.
Чаще всего родители отдают предпочтение проверенным вариантам. Как правило, это розы, добавила руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина. Также композиции охотно дополняют ирисами и гортензиями.
Также к празднику выбирают букеты из клубники, которые стоят 3,2 тыс. рублей, или зефира в среднем за 2,8 тыс. рублей. Флористы, по словам эксперта, готовят к 1 сентября как небольшие букеты, так и комплекты, в которые помимо цветов включают десерты, подарочные сертификаты или наборы чая и кофе.
