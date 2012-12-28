Средняя переплата россиян по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей

Средний размер оформляемой ипотеки в РФ летом 2025 года достиг максимума, составив 4,5 млн рублей. Это рекорд как минимум с начала 2023 года (ранней статистики нет), свидетельствуют данные Банка России. Средний срок кредита в последние месяцы тоже колеблется вблизи максимума — сейчас он составляет 308 месяцев (почти 26 лет).

