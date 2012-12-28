Все новости
В России
18
7 минут назад

Банки в РФ обязали раскрывать клиентам причины блокировки карт и счетов

Россияне стали больше жаловаться на ограничение и блокировку переводов, карт и счетов.

Регулятор выпустил рекомендацию для российских банков подробно информировать своих клиентов обо всех причинах блокирования банковских карт и приостановления дистанционного банковского обслуживания, — передает РБК.

Банки обязаны раскрывать клиентам причины блокировки карт и приостановления операций по счету, — говорится в информационном письме Банка России.

ЦБ уточнил, что некоторые пользователи сталкивались с ситуацией, когда им трудно разобраться, почему карта была заблокирована или почему возникли проблемы с использованием мобильного приложения банка. Регулятор обратил внимание кредитных организаций на необходимость давать прозрачную информацию клиентам относительно применяемых мер.

«Банкам следует четко разграничивать требования закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», направленного на противодействие мошенническим операциям, и закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Важно, чтобы при этом банки сообщали, что необходимо предпринять клиентам для защиты своих прав и снятия ограничений», — отмечается в пресс-релизе ЦБ РФ.

В настоящее время регулятор фиксирует случаи, когда банк, ссылаясь одновременно на оба закона, не имеет достаточно оснований для введения двойных ограничений. Такая практика также недопустима, и банкам надлежит ее избегать. Банк России будет следить за тем, как кредитные организации соблюдают его рекомендации, — резюмировали в Центробанке России.

Согласно закону № 369-ФЗ от 24 июля 2023 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе», банки могут приостанавливать переводы на два дня, если транзакция покажется им подозрительной. Банк России в свою очередь определил шесть признаков подозрительных операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения переводов, например, выявление нетипичной для клиента операции, например по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения.





банки
блокировка
карты
