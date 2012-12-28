Все новости
В России
55
53 минуты назад

В Кемеровской области остановлены 17 угольных шахт и разрезов

Причиной послужило снижение мировых цен на полезные ископаемые.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал о работе шахт и разрезов в главном угольном регионе России.

По его словам, всего в Кузбассе работает 151 предприятие угольной отрасли — это шахты, разрезы и обогатительные фабрики. Работников тех из них, что закрылись (сейчас остановлены навсегда или законсервированы 17 угольных шахт и разрезов), чиновник пообещал перераспределить по другим компаниям, — передает «Интерфакс».

Середюк рассказал, что в одном только городе Ленинск-Кузнецкий 40 предприятий готовы взять на работу тех, кто попал под сокращение. Причиной кризиса в регионе он назвал падение мировых цен на уголь и санкционное давление, из-за которого российские компании вынуждены продавать продукцию с дисконтом.

Глава региона подчеркнул, что Кемеровская область уже неоднократно в своей истории переживала кризисы, связанные с углем, и с этим тоже справится.

В апреле 2025 года Середюк заявлял, что в Кузбассе приостановили работу 9 угледобывающих предприятий (по данным на начало года — восемь). Еще 20 компаний, по данным на апрель, находились в «красной зоне».
