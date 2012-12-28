В Минпросвещения установили время на выполнение школьного домашнего задания

Школы обязаны следить за объемом заданий по всем предметам для каждого класса. Согласно новым нормам, первоклассники должны тратить на домашние задания один час, ученики второго и третьего классов — полтора часа, а четвероклассники — два часа.