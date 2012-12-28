Все новости
В России
63
сегодня, 14:51

В Минпросвещения установили время на выполнение школьного домашнего задания

Школы обязаны следить за объемом заданий по всем предметам для каждого класса. Согласно новым нормам, первоклассники должны тратить на домашние задания один час, ученики второго и третьего классов — полтора часа, а четвероклассники — два часа.

Министр просвещения Сергей Кравцов в преддверии нового учебного года сообщил, что в России установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников.

Все нормы уже прошли согласование с Роспотребнадзором, уточнил глава министерства в ходе XII общероссийского родительского собрания.

Приказом установлены четкие рамки по объему и времени для домашних заданий, учитывая возрастные особенности детей, — передает РИА Новости.

К примеру, ученикам первого класса рекомендуется уделять домашней работе один час, учащимся второго и третьего классов — полтора часа, а четвероклассникам — два часа.

Также на школу возложена обязанность контролировать общий объем домашних заданий, которые получают ученики каждого класса по всем предметам.

Уточняется, что домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня.

Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.
школа
уроки
домашнее задание
