В Минздраве предлагают сделать целевыми все бюджетные места в медвузах
Студенты-медики, поступившие на бюджет, обязаны будут заключить договор о целевом обучении, а при отказе от отработки — заплатить компенсацию в трехкратном размере.
Как отметили в пресс-службе, комиссия по законопроектной деятельности правительства Российской Федерации одобрила разработанный Минздравом России проект федерального закона «О внесении изменений в статью 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который содержит эту новеллу.
Согласно инициативе, студенты-медики, поступившие на бюджет, обязаны будут заключить договор о целевом обучении, а при отказе от отработки — заплатить компенсацию в трехкратном размере.
«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — говорится в сообщении.
Минздрав также предлагает обязать студентов программ медицинского образования, нарушающих условия договора о целевом обучении, платить в бюджет компенсацию в размере затраченной на их обучение суммы и штраф в двукратном размере компенсации.
«При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении, — в случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации», — отмечается в сообщении.
Там отметили, что те же условия будут распространяться на выпускников программ среднего профессионального медицинского образования, а также на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина, расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке.
Кроме того, по окончании обучения студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени, в том числе в ординатуре после специалитета, только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком (как правило, в роли заказчика выступают Минздравы регионов или конкретные медорганизации).
Уточняется, что профильная правительственная комиссия дала одобрительное заключение на законопроект.
