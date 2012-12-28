20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
В Минцифры РФ представили второй пакет мер по борьбе с мошенниками
Минцифры РФ подготовило второй пакет мер по противодействию кибермошенникам, направленный на усиление цифровой безопасности россиян.
«Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно будет с помощью биометрии, приложения и сайта банка, нацмессенджера или в МФЦ, эти способы будут закреплены законодательно — это предусмотрено вторым пакетом мер против кибермошенничества, — сообщает Минцифры.
«Способы восстановления доступа к своему аккаунту на «Госуслугах» в случае его блокировки из-за действий мошенников предлагается закрепить на законодательном уровне. Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, в МФЦ», — пишет министерство в своем канале в Max.
Минцифры разместило второй пакет поправок на федеральном портале проектов нормативных актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения. Ранее глава министерства Максут Шадаев сообщал, что пакет мер по борьбе с мошенничеством планируется внести в Госдуму осенью.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. На сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт, — передает РИА Новости.
