Пассажиры авиакомпании Air China несколько часов сидят в самолете в Нижневартовске
Предварительной причиной посадки рейса Air China в Нижневартовске стала неисправность одного из двигателей.
Как уточняется, самолёт следовал из Лондона в Пекин.
Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить резервный борт.
За клиентами авиакомпании отправили самолет, который они будут ждать до 14 часов, затем их доставят в Москву. Вылет в аэропорт назначения, Пекин, запланирован на 18 часов из российской столицы.
На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.
Уточняется, что экипаж Boeing 777-39L подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры помогли лайнеру долететь до российского города, где тот успешно приземлился через 60 минут после подачи сигнала.
«Предварительная причина — неисправность одного из двигателей... Boeing 777-300 произвёл благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала PAN на аэродроме Нижневартовск», — говорится в сообщении Росавиации.
«Борт приземлился в 9.20 (7.20 мск) в аэропорту Нижневартовска, вынужденная посадка по технической причине, на борту 20 детей. В настоящее время воздушное судно находится на стоянке, пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался. Пока пассажиры находятся на борту», — отметили в правоохранительных органах.
Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, находится на контроле надзорного ведомства.
