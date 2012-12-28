Все новости
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
57-летняя ельчанка хотела получить посылку и лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Общество
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
В России
25
50 минут назад

Пассажиры авиакомпании Air China несколько часов сидят в самолете в Нижневартовске

Предварительной причиной посадки рейса Air China в Нижневартовске стала неисправность одного из двигателей.

Пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и севшего в Нижневартовске, пока находятся на борту, — рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Как уточняется, самолёт следовал из Лондона в Пекин.

Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить резервный борт.

За клиентами авиакомпании отправили самолет, который они будут ждать до 14 часов, затем их доставят в Москву. Вылет в аэропорт назначения, Пекин, запланирован на 18 часов из российской столицы.

На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Уточняется, что экипаж Boeing 777-39L подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры помогли лайнеру долететь до российского города, где тот успешно приземлился через 60 минут после подачи сигнала.

Предварительной причиной посадки рейса Air China в Нижневартовске стала неисправность одного из двигателей.

«Предварительная причина — неисправность одного из двигателей... Boeing 777-300 произвёл благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала PAN на аэродроме Нижневартовск», — говорится в сообщении Росавиации.

«Борт приземлился в 9.20 (7.20 мск) в аэропорту Нижневартовска, вынужденная посадка по технической причине, на борту 20 детей. В настоящее время воздушное судно находится на стоянке, пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался. Пока пассажиры находятся на борту», — отметили в правоохранительных органах.

Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, находится на контроле надзорного ведомства.
самолет
пассажиры
