Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
57-летняя ельчанка хотела получить посылку и лишилась почти миллиона рублей
Происшествия
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Общество
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
В России
56
сегодня, 11:38

Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 28 человек

По словам главы региона, на данный момент подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз.

Число погибших в результате происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 28 человек, — сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Телеграм-канале.

По его словам, основные поисково-спасательные работы закончены, снимается региональный режим ЧС. Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий.

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России, — отметил глава региона.

В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причинённого вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия, — добавил губернатор.

Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались.

21 августа сообщалось о 26 погибших. Различные травмы получили 153 человека, 33 из них находятся на стационарном лечении в медицинских организациях Рязани (17 пациентов) и Москвы (16 пациентов).

Утром 17 августа у Дома культуры в поселке Лесной Шиловского района появился стихийный мемориал в память о погибших на заводе «Эластик» (ООО «Гефест-М»). Практически сразу после чрезвычайного происшествия жители поселка понесли цветы в память о погибших на предприятии, — пишет «Комсомольская правда».

15 августа на заводе в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание с последующим взрывом. На предприятии взорвался порох, а потом на территории цеха начался пожар.

Изначально сообщалось о пяти погибших и более 100 пострадавших. Некоторые получили ранения от осколков стекла.

Только 20 августа рязанские власти сообщили, что в поселке Лесной Шиловской района завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП. Отмечалось, что разобраны завалы, обследованы все помещения и территория предприятия, в том числе кинологическими расчетами. На месте работали 361 человек и 85 единиц техники

До сих пор на предприятии работают следователи. Губернатор уже рекомендовал усилить контроль за соблюдением техники безопасности на всех предприятиях региона.
ЧП
Шилово
