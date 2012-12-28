20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
сегодня, 11:38
Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 28 человек
По словам главы региона, на данный момент подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз.
По его словам, основные поисково-спасательные работы закончены, снимается региональный режим ЧС. Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий.
На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России, — отметил глава региона.
В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причинённого вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия, — добавил губернатор.
Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались.
21 августа сообщалось о 26 погибших. Различные травмы получили 153 человека, 33 из них находятся на стационарном лечении в медицинских организациях Рязани (17 пациентов) и Москвы (16 пациентов).
Утром 17 августа у Дома культуры в поселке Лесной Шиловского района появился стихийный мемориал в память о погибших на заводе «Эластик» (ООО «Гефест-М»). Практически сразу после чрезвычайного происшествия жители поселка понесли цветы в память о погибших на предприятии, — пишет «Комсомольская правда».
15 августа на заводе в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание с последующим взрывом. На предприятии взорвался порох, а потом на территории цеха начался пожар.
Изначально сообщалось о пяти погибших и более 100 пострадавших. Некоторые получили ранения от осколков стекла.
Только 20 августа рязанские власти сообщили, что в поселке Лесной Шиловской района завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП. Отмечалось, что разобраны завалы, обследованы все помещения и территория предприятия, в том числе кинологическими расчетами. На месте работали 361 человек и 85 единиц техники
До сих пор на предприятии работают следователи. Губернатор уже рекомендовал усилить контроль за соблюдением техники безопасности на всех предприятиях региона.
